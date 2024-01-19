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В Удмуртии умер последний ветеран Великой Отечественной войны Можгинского района

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Умер Виктор Ваганов, последний ветеран Великой Отечественной войны Можгинского района Удмуртии, почётный гражданин Можги.
В Удмуртии умер последний ветеран Великой Отечественной войны Можгинского района
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«Ушёл из жизни поистине человек-легенда. Таким Виктор Никонорович и останется в нашей памяти: мужественным, самоотверженным, талантливым, энергичным, жизнелюбивым, уважающим свою малую родину и её жителей — настоящим защитником Отечества и примером для всех следующих поколений», — заявил глава Можги Эрик Уразов.

Ваганов родился 10 января 1925 года. В 1942 году он окончил десять классов и был направлен в пехотное училище в Воткинске. В 1944 году его направили на фронт.

За время службы Ваганов был удостоен 20 наград, среди которых два ордена Красной звезды, орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германией».

Ранее сообщалось, что участники ямальского поискового отряда «Добровольцы памяти» за пять лет провели 13 экспедиций, в рамках которых подняли останки 133 бойцов.

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