В симферопольскую больницу поставили новое медоборудование
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство Крыма.
Технику закупили в рамках региональной программы «Оптимальная для здоровья медицинская реабилитация».
В текущем году также планируется оснастить медоборудованием Республиканскую больницу «Чёрные Воды» и Крымский республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн.
Ранее НСН со ссылкой на слова Анастасии Раковой сообщала, что в городе провели экскурсии по отремонтированным столичным больницам перед их открытием. Так, более 11 тыс. москвичей смогли ознакомиться с работой нового флагманского и урологического центра Боткинской больницы, а также с новым комплексом Инфекционной клинической больницы №1.