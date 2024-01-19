В симферопольскую больницу поставили новое медоборудование

В больницу №7 Симферополя поставили 88 единиц современного медицинского оборудования для повышения уровня качества медпомощи населению.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство Крыма.

Технику закупили в рамках региональной программы «Оптимальная для здоровья медицинская реабилитация».

В текущем году также планируется оснастить медоборудованием Республиканскую больницу «Чёрные Воды» и Крымский республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн.

Ранее НСН со ссылкой на слова Анастасии Раковой сообщала, что в городе провели экскурсии по отремонтированным столичным больницам перед их открытием. Так, более 11 тыс. москвичей смогли ознакомиться с работой нового флагманского и урологического центра Боткинской больницы, а также с новым комплексом Инфекционной клинической больницы №1.