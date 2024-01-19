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В Подмосковье отремонтировали 150 км федеральных дорог в 2023 году

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В Московской области отремонтировали около 150 км федеральных дорог.
В Подмосковье отремонтировали 150 км федеральных дорог в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу регионального Минтранса.

В частности, верхний слой покрытия заменили на участках трасс М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры», М-9 «Балтия».

На отрезке автодороги А-108 «Московское большое кольцо» заменили дорожное покрытие, обустроили съезды и обновили остановки общественного транспорта.

Под Клином провели капремонт десяти километров трассы М-10 «Россия».

В 2024 году ФКУ «Центравтомагистраль» планирует привести к нормативам ещё около 100 км федеральных дорог.

Ранее URA.RU сообщало, что Министерство финансов Пермского края заявило о поступлении 243,3 млрд рублей в бюджет региона в 2023 году.

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