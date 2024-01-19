Пожар в павильонах в Челябинске локализован на 1,2 тысячи квадратных метров

Пожар в павильонах возле челябинского торгово-развлекательного комплекса «Европа — Азия» локализован на 1,2 тыс. кв. м, сообщает МЧС России.

«Пожар в Челябинске локализован на площади 1200 кв. м», — сказали РИА Новости в пресс-службе министерства.

Ранее сообщалось, что пожар произошёл на рынке в центре Челябинска, на место направились пожарные.