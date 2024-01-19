Лимитированную серию карт «Стрелка» с особым дизайном выпустили в Подмосковье

В Московской области выпустили карты «Стрелка» с эксклюзивным дизайном «Зима в Подмосковье».

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«Серия посвящена одноимённому туристическому проекту правительства Московской области. Общий тираж карт — 1 тыс.» — уточнили в Минтрансе.

Карты доступны на автовокзалах и автостанциях Мострансавто.

Ранее «Дни.ру» сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин подвёл итоги работы общественного транспорта в новогодние и рождественские праздники. По его данным, пассажиры совершили 63,5 млн поездок, это на 4% больше, чем годом ранее.