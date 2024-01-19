Депутат ГД Исаев анонсировал законопроект о защите прав работников маркетплейсов
- РИА Новости
Подробностями он поделился на пресс-подходе перед пленарным заседанием Госдумы 18 января, пишет «Парламентская газета».
Людей, которые считаются платформенно занятыми, в России насчитывается около 7 млн человек, а к концу 2025 года их численность может вырасти до 10 млн, уточнил Исаев.
Ввиду растущих показателей необходимо создать механизм урегулирования трудовых споров, отметил депутат. Поэтому идёт активное обсуждение основных положений законопроекта с бизнес-сообществом.
«Мы договорились, что в обязательном порядке будет создан совет цифровых платформ, и те платформы, которые захотят работать в России в этом направлении, должны будут обязательно в него входить. Мы предоставим платформенно занятым возможность создавать свои объединения, профсоюзы», — подчеркнул Исаев, отметив, что гарантии таких сотрудников будут особо закреплены в законодательстве.
Законопроект, предположительно, будет внесён в Госдуму в конце марта, добавил парламентарий.
Ранее руководитель факультета e-commerce университета «Синергия» Елизавета Пономарёва выразила мнение, что во времена активного развития интернет-площадок обычные магазины всё равно не исчезнут полностью.