Суд в Белгороде арестовал на два месяца ещё одного члена банды, избивавшей людей
- РИА Новости
«Заключили под стражу на два месяца», — сказали ТАСС в Октябрьском районном суде.
Молодой человек обвиняется в хулиганстве. Трое фигурантов были арестованы накануне.
В частности, 18 января суд заключил под стражу 19-летнего Дениса Губина. Сам Губин рассказал, что является учащимся четвёртого курса политехнического колледжа и имеет судимость.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в ситуации с нападением молодых людей на прохожих необходимо быстро и жёстко реагировать.