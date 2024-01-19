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Суд в Белгороде арестовал на два месяца ещё одного члена банды, избивавшей людей

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Суд в Белгороде арестовал на два месяца ещё одного члена банды, которая избивала прохожих на улицах города.
Суд в Белгороде арестовал на два месяца ещё одного члена банды, избивавшей людей
  • РИА Новости

«Заключили под стражу на два месяца», — сказали ТАСС в Октябрьском районном суде.

Молодой человек обвиняется в хулиганстве. Трое фигурантов были арестованы накануне.

В частности, 18 января суд заключил под стражу 19-летнего Дениса Губина. Сам Губин рассказал, что является учащимся четвёртого курса политехнического колледжа и имеет судимость.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в ситуации с нападением молодых людей на прохожих необходимо быстро и жёстко реагировать.

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