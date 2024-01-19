Собянин открыл новое здание школы в Щербинке

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новое четырёхэтажное здание школы №2122 имени Юрасова в Щербинке.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Светлая хорошая школа по индивидуальному проекту. Мастерские оборудованы хорошим современным оборудованием», — заявил мэр.

Отмечается, что новое образовательное учреждение рассчитано на обучение детей 1—7-х классов.

Всего в комплекс входят семь учебных корпусов — три школьных и четыре дошкольных. В них учатся 2589 детей — 1817 школьников и 772 дошкольника.

В перспективе постройка ещё одного трёхэтажного корпуса на 400 учеников.

Ранее Сергей Собянин заявил, что до конца 2024 года в Новой Москве в ТиНАО построят восемь новых школ.