Собянин открыл новое здание школы в Щербинке
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт kp.ru.
«Светлая хорошая школа по индивидуальному проекту. Мастерские оборудованы хорошим современным оборудованием», — заявил мэр.
Отмечается, что новое образовательное учреждение рассчитано на обучение детей 1—7-х классов.
Всего в комплекс входят семь учебных корпусов — три школьных и четыре дошкольных. В них учатся 2589 детей — 1817 школьников и 772 дошкольника.
В перспективе постройка ещё одного трёхэтажного корпуса на 400 учеников.
Ранее Сергей Собянин заявил, что до конца 2024 года в Новой Москве в ТиНАО построят восемь новых школ.