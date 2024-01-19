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Развожаев сообщил, что в Севастополе приостановят водоснабжение из-за паводка

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В Севастополе приостановят подачу воды в связи с паводком, заявил губернатор города Михаил Развожаев в своём Telegram.
Развожаев сообщил, что в Севастополе приостановят водоснабжение из-за паводка
  • РИА Новости

По его словам, такая мера необходима из-за того, что грязная вода стала поступать на третий гидроузел. Он отметил, что городские гидроузлы прекратят работу на пять или шесть часов.

«За это время мы подадим необходимый объём воды на третий гидроузел с водозабора на реке Бельбек, и водоснабжение будет восстановлено ориентировочно в 18:00», — добавил Развожаев.

Он посоветовал жителям сделать запасы воды для санитарных нужд.

Ранее в ГУ МЧС России по Севастополю заявили, что в регионе за вечер и ночь выпала треть месячной нормы осадков.

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