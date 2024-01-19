В Самарской области ввели 938,2 тысячи квадратных метров жилья в 2023 году

В Министерстве строительства Самарской области заявили о введении в эксплуатацию 938,2 тыс. кв. м жилья в 2023 году.

Об этом сообщает sovainfo.ru со ссылкой на ведомство.

Как отметили в министерстве, за последние пять лет в регионе построено более 10 млн кв. м жилья.

Свыше 430 тыс. семей улучшили свои условия с 2019 года.

Регион остаётся одним из ведущих по этому показателю в Приволжском федеральном округе, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в 2024 году планируется редевелопмент шести участков. Там появится городская застройка по программе комплексного развития территорий (КРТ).