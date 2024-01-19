В Свердловской области 30 тысяч семей получили земельные участки за 13 лет

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в регионе за 13 лет 30 тыс. семей получили бесплатные земельные участки.

Об этом сообщает tagilcity.ru.

Как отметил глава региона на заседании правительства, 12 тыс. из этого числа получили также льготные выплаты.

Отмечается, что за последние шесть лет очередь льготников на получение земли уменьшилась с 25 тыс. до 7,5 тыс.

В настоящее время на аналогичную поддержку от государства рассчитывают более семи тысяч семей.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае возобновили программу «Семейный автомобиль» для льготных категорий граждан.