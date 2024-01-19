На территории бывшей промзоны «Южный порт» в Москве создадут новый парк

На территории бывшей промзоны «Южный порт» в Москве проведут работы по благоустройству территории. В результате там появится парк площадью 2 га с оригинальными ландшафтными и архитектурными решениями.

Об этом информирует НСН.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарёв сообщил, что парк создадут в северной части района Печатники на Южнопортовой улице.

«Оригинальный парк станет частью проекта жилого комплекса площадью 378 тыс. кв. м. В парке будет создана искусственная речка, вдоль которой появится детская площадка с танцующими фонтанами, водокачкой и водяными мельницами», — сообщил Бочкарёв.

Ранее глава Министерства ЖКХ Ставропольского края Александр Рябикин заявил, что в 2023 году в регионе благоустроили десять пространств в рамках региональной госпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций».