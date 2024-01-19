RT в Telegram
Подпишись

На территории бывшей промзоны «Южный порт» в Москве создадут новый парк

Короткая ссылка
На территории бывшей промзоны «Южный порт» в Москве проведут работы по благоустройству территории. В результате там появится парк площадью 2 га с оригинальными ландшафтными и архитектурными решениями.
На территории бывшей промзоны «Южный порт» в Москве создадут новый парк
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует НСН.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарёв сообщил, что парк создадут в северной части района Печатники на Южнопортовой улице.

«Оригинальный парк станет частью проекта жилого комплекса площадью 378 тыс. кв. м. В парке будет создана искусственная речка, вдоль которой появится детская площадка с танцующими фонтанами, водокачкой и водяными мельницами», — сообщил Бочкарёв.

Ранее глава Министерства ЖКХ Ставропольского края Александр Рябикин заявил, что в 2023 году в регионе благоустроили десять пространств в рамках региональной госпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить