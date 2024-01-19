Специалист Крамарский рассказал, как помочь потерявшемуся ребёнку

Руководитель тюменской региональной общественной организации «За безопасное детство» Андрей Крамарский дал рекомендации, как помочь ребёнку, если он потерялся.

Если к вам подошёл за помощью потерявшийся ребёнок, то необходимо сообщить об этом сотруднику полиции лично или позвонить на единый номер экстренных служб 112, заявил эксперт в беседе с «Вслух.ру».

«Звонок будет зафиксирован, разговор записан. Даже если сотрудник полиции не приедет на место, у вас будет подтверждение, что вы действовали из добрых побуждений», — пояснил специалист.

Дальше следует дождаться приезда полиции. Если на улице холодно, то можно зайти в ближайшую школу и передать ребёнка дежурному учителю. При этом запишите его данные.

В торговом центре за помощью следует обращаться к администратору, а не к охраннику, добавил Крамарский.

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