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Специалист Крамарский рассказал, как помочь потерявшемуся ребёнку

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Руководитель тюменской региональной общественной организации «За безопасное детство» Андрей Крамарский дал рекомендации, как помочь ребёнку, если он потерялся.
Специалист Крамарский рассказал, как помочь потерявшемуся ребёнку
  • Gettyimages.ru

Если к вам подошёл за помощью потерявшийся ребёнок, то необходимо сообщить об этом сотруднику полиции лично или позвонить на единый номер экстренных служб 112, заявил эксперт в беседе с «Вслух.ру».

«Звонок будет зафиксирован, разговор записан. Даже если сотрудник полиции не приедет на место, у вас будет подтверждение, что вы действовали из добрых побуждений», — пояснил специалист.

Дальше следует дождаться приезда полиции. Если на улице холодно, то можно зайти в ближайшую школу и передать ребёнка дежурному учителю. При этом запишите его данные.

В торговом центре за помощью следует обращаться к администратору, а не к охраннику, добавил Крамарский.

Ранее старший методист онлайн-школы Synergy Kids, педагог-психолог Анастасия Корытцина рассказала, как подготовить ребёнка к посещению музея.

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