Голосовой помощник контакт-центра Москвы принял вдвое больше звонков в 2023 году

Голосовой помощник общегородского контакт-центра Москвы принял более 38 млн звонков граждан за 2023 год, это на 13,2 млн (53%) больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

С 2014 года цифровой ассистент обработал свыше 130 млн звонков москвичей, уточнила заместитель мэра Наталья Сергунина.

Голосовой помощник ориентируется более чем в 400 тематиках.

В столичном департаменте информационных технологий уточнили, что возможности ИИ используют на горячих линиях контакт-центра города уже девять лет.

Ранее Мосжилинспекция запустила чат-бот в Telegram. Москвичи адресуют ему вопросы, связанные с перепланировкой.