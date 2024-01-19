Голосовой помощник контакт-центра Москвы принял вдвое больше звонков в 2023 году
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».
С 2014 года цифровой ассистент обработал свыше 130 млн звонков москвичей, уточнила заместитель мэра Наталья Сергунина.
Голосовой помощник ориентируется более чем в 400 тематиках.
В столичном департаменте информационных технологий уточнили, что возможности ИИ используют на горячих линиях контакт-центра города уже девять лет.
Ранее Мосжилинспекция запустила чат-бот в Telegram. Москвичи адресуют ему вопросы, связанные с перепланировкой.