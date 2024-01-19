В России 87% специалистов работали в период новогодних праздников

В ходе недавнего опроса выяснилось, что большинство российских специалистов (87%) работали в новогодние выходные, а 52,6% из них признались, что всегда работают по праздникам.

Аналитики выяснили, что в прошедшие новогодние праздники не работали лишь 13,5% специалистов, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса Профи.

Ещё 29% респондентов признались, что работали в новогодние выходные «лишь несколько дней», а 4,8% ответили, что «обычно отдыхают на Новый год, но в этот раз им пришлось поработать».

Большинство участников опроса (46,2%) работали «лишь два—три праздничных дня», 40% провели на рабочем месте все или почти все дни, 12,5% «работали по будням, но отдыхали в выходные».

Только 0,7% опрошенных признались, что «никогда не работают по праздникам».

Ранее психолог Анна Девятка в беседе с радио «Комсомольская правда» дала рекомендации по сохранению хорошего настроения после новогодних праздников. По её словам, нужно придерживаться любимых ритуалов и находить время на то, что нравится.