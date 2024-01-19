Пятая часть россиян подрабатывали во время январских каникул

Новое исследование показало, что почти пятая часть (19%) россиян подрабатывали на январских выходных.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервисов «Работа.ру» и «Подработка».

Чаще других подрабатывали в период праздников водители (12%), разнорабочие (8%), сборщики заказов и курьеры (по 3%), аниматоры и промоутеры (по 1%).

Ещё 72%, выбравшие вариант «‎Другое»‎, на каникулах подрабатывали в охране, секретарями, администраторами и дизайнерами.

Ранее психолог Анна Девятка в беседе с радио «Комсомольская правда» дала рекомендации по сохранению хорошего настроения после новогодних праздников. По её словам, нужно придерживаться любимых ритуалов и находить время на то, что нравится.