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Пятая часть россиян подрабатывали во время январских каникул

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Новое исследование показало, что почти пятая часть (19%) россиян подрабатывали на январских выходных.
Пятая часть россиян подрабатывали во время январских каникул
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервисов «Работа.ру» и «Подработка».

Чаще других подрабатывали в период праздников водители (12%), разнорабочие (8%), сборщики заказов и курьеры (по 3%), аниматоры и промоутеры (по 1%).

Ещё 72%, выбравшие вариант «‎Другое»‎, на каникулах подрабатывали в охране, секретарями, администраторами и дизайнерами.

Ранее психолог Анна Девятка в беседе с радио «Комсомольская правда» дала рекомендации по сохранению хорошего настроения после новогодних праздников. По её словам, нужно придерживаться любимых ритуалов и находить время на то, что нравится.

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