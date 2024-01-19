Челябинская область заняла второе место среди регионов УрФО по числу самозанятых

Число самозанятых в Челябинской области возросло до 191,88 тыс. к началу 2024 года. Регион занял второе место в рейтинге УрФО по количеству самозанятых.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Контрольно-счётной палаты (КСП) региона.

«С декабря 2022-го по декабрь 2023 года число таких граждан увеличилось на 61,86 тыс. человек», — уточнили в ведомстве.

Регион находится на втором месте в рейтинге УрФО по количеству граждан, выбравших такой налоговый режим. Лидирует Свердловская область с показателем в 264,72 тыс. человек.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что более 9,3 тыс. крупных и средних предприятий столицы показали прибыль по итогам первых трёх кварталов прошлого года.