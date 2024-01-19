Четверть россиян испытывают трудности с включением в работу после праздников

Специалисты провели исследование, чтобы выяснить, сколько времени нужно занятым россиянам, чтобы вновь войти в активный рабочий режим после новогодних праздников. Большинство респондентов (61%) признались, что уже влились в трудовой процесс.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на сервисы «Работа.ру» и «СберЗдоровье».

По словам 24% опрошенных, они пока испытывает трудности с тем, чтобы в полной мере восстановить рабочий темп, а 15% респондентов заявили, что не переставали работать в период праздников.

Половине (51%) россиян обычно сразу удаётся восстановить режим после длительных выходных. 29% требуется для этого до трёх дней, 12% — от трёх до семи дней, 7% — одна—две недели, и лишь 1% респондентов для восстановления рабочего состояния необходимо до месяца.

В ряду самых частых трудностей с возвращением к рабочему режиму большинство россиян назвали недосып (47%), нежелание работать (42%) и большое количество рабочих задач (25%).

Ранее психолог Анна Девятка в беседе с радио «Комсомольская правда» дала рекомендации по сохранению хорошего настроения после новогодних праздников. По её словам, нужно придерживаться любимых ритуалов и находить время на то, что нравится.