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Врач Гамзатов: невылеченное воспаление миндалин может привести к операции

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Врач-отоларинголог «СберЗдоровья» кандидат медицинских наук Калсын Гамзатов рассказал, что зимой люди часто страдают от тонзиллита — воспаления миндалин, или гланд.
Врач Гамзатов: невылеченное воспаление миндалин может привести к операции
  • Gettyimages.ru

Почти в 70% случаев к воспалению миндалин ведёт острая вирусная инфекция, в остальных случаях причиной являются бактерии, а лечение будет зависеть от причины заболевания, поделился врач в интервью газете «Известия».

Воспаление миндалин необходимо начать лечить вовремя, иначе может возникнуть осложнение, которое потребует хирургического вмешательства в условиях стационара, предупредил Гамзатов.

По его словам, показанием к удалению являются хроническое воспаление миндалин с образованием пробок в них, частые бактериальные инфекции миндалин, опухоли и остановки дыхания во сне при миндалинах больших размеров.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН рассказал о ситуации с заболеваемостью гриппом в мире.

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