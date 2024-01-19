Врач Гамзатов: невылеченное воспаление миндалин может привести к операции

Врач-отоларинголог «СберЗдоровья» кандидат медицинских наук Калсын Гамзатов рассказал, что зимой люди часто страдают от тонзиллита — воспаления миндалин, или гланд.

Почти в 70% случаев к воспалению миндалин ведёт острая вирусная инфекция, в остальных случаях причиной являются бактерии, а лечение будет зависеть от причины заболевания, поделился врач в интервью газете «Известия».

Воспаление миндалин необходимо начать лечить вовремя, иначе может возникнуть осложнение, которое потребует хирургического вмешательства в условиях стационара, предупредил Гамзатов.

По его словам, показанием к удалению являются хроническое воспаление миндалин с образованием пробок в них, частые бактериальные инфекции миндалин, опухоли и остановки дыхания во сне при миндалинах больших размеров.

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