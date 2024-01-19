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Россияне назвали хлебопечку одним из бесполезных приспособлений для дома

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Хлебопечка, тостер и отпариватель попали в категорию самых бесполезных бытовых приборов, это показал недавний опрос, в котором приняли участие более 1,5 тыс. россиян.
Россияне назвали хлебопечку одним из бесполезных приспособлений для дома
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование онлайн-гипермаркета товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру».

Так, 39% респондентов признались, что у них дома есть вещи, которыми они никогда не пользуются. Среди них хлебопечка (20%), тостер и робот для мытья окон (по 19%), отпариватель (13%), блинница (12%) и электрическая швабра (11%).

При этом 31% россиян, напротив, используют все имеющиеся бытовые приборы. Среди наиболее часто используемых предметов респонденты назвали робот-пылесос (18%), кофемашину (16%), отпариватель (15%), колонки (13%) и электрическую швабру (12%).

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