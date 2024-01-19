Врач Саутенко: яркий румянец у ребёнка может свидетельствовать о переохлаждении

Заведующий отделением травматологии и ортопедии Российской детской клинической больницы (РДКБ), филиала РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России Александр Саутенко перечислил признаки, свидетельствующие о переохлаждении у ребёнка.

Во время прогулки следует регулярно проверять состояние ребёнка, поскольку маленькие дети могут не жаловаться на холод, сообщил он в беседе с газетой «Известия».

«Слишком яркий румянец или ледяные руки — всё это является отчётливым признаком того, что следует закончить прогулку», — предупредил Саутенко.

Также первыми симптомами могут быть покалывание конечностей, слабость, нарушение координации, озноб, сонливость, бледность кожи и губ. В более серьёзных ситуациях вместе с бледностью кожных покровов отмечается замедление пульса и дыхания, отметил врач.

«В этих случаях нужно скорее прекратить прогулку, переместиться в тёплое помещение и начать согревать ребёнка», — добавил он.

Ранее заведующая отделением неотложной помощи Городской поликлиники №17 Тюмени Кристина Кравцова рассказала, что в мороз важно надеть на ребёнка несколько слоёв одежды, чтобы он не получил переохлаждение, а также не проводить много времени на улице.