Врач Саутенко: яркий румянец у ребёнка может свидетельствовать о переохлаждении
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Во время прогулки следует регулярно проверять состояние ребёнка, поскольку маленькие дети могут не жаловаться на холод, сообщил он в беседе с газетой «Известия».
«Слишком яркий румянец или ледяные руки — всё это является отчётливым признаком того, что следует закончить прогулку», — предупредил Саутенко.
Также первыми симптомами могут быть покалывание конечностей, слабость, нарушение координации, озноб, сонливость, бледность кожи и губ. В более серьёзных ситуациях вместе с бледностью кожных покровов отмечается замедление пульса и дыхания, отметил врач.
«В этих случаях нужно скорее прекратить прогулку, переместиться в тёплое помещение и начать согревать ребёнка», — добавил он.
Ранее заведующая отделением неотложной помощи Городской поликлиники №17 Тюмени Кристина Кравцова рассказала, что в мороз важно надеть на ребёнка несколько слоёв одежды, чтобы он не получил переохлаждение, а также не проводить много времени на улице.