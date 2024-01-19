RT в Telegram
Подпишись

Врач Саутенко: яркий румянец у ребёнка может свидетельствовать о переохлаждении

Короткая ссылка
Заведующий отделением травматологии и ортопедии Российской детской клинической больницы (РДКБ), филиала РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России Александр Саутенко перечислил признаки, свидетельствующие о переохлаждении у ребёнка.
Врач Саутенко: яркий румянец у ребёнка может свидетельствовать о переохлаждении
  • Gettyimages.ru

Во время прогулки следует регулярно проверять состояние ребёнка, поскольку маленькие дети могут не жаловаться на холод, сообщил он в беседе с газетой «Известия».

«Слишком яркий румянец или ледяные руки — всё это является отчётливым признаком того, что следует закончить прогулку», — предупредил Саутенко.

Также первыми симптомами могут быть покалывание конечностей, слабость, нарушение координации, озноб, сонливость, бледность кожи и губ. В более серьёзных ситуациях вместе с бледностью кожных покровов отмечается замедление пульса и дыхания, отметил врач.

«В этих случаях нужно скорее прекратить прогулку, переместиться в тёплое помещение и начать согревать ребёнка», — добавил он.

Ранее заведующая отделением неотложной помощи Городской поликлиники №17 Тюмени Кристина Кравцова рассказала, что в мороз важно надеть на ребёнка несколько слоёв одежды, чтобы он не получил переохлаждение, а также не проводить много времени на улице.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить