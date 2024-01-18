В РСТ рассказали о преимуществах раннего бронирования туров

Исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский перечислил преимущества раннего бронирования туров. По его словам, это позволяет сэкономить на отпуске в несколько раз.

«При этом напомню, что раннее бронирование не предполагает полной оплаты. Для того, чтобы зафиксировать за собой номер, достаточно внести от 10 до 30%. Вся остальная сумма оплачивается летом, ближе к сезону, или какими-то другими рассрочками», — заявил эксперт в беседе с «Радио 1».

Как напомнил Уманский, ежегодно россияне выбирают для отдыха по стране такие направления, как Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

«Но, конечно, сейчас идёт расширение географии поездок. Невозможно даже назвать регион, который сегодня не пользуется популярностью у туристов», — добавил эксперт.

Ранее вице-президент корпорации «Синергия» Алихан Хашиев рассказал о популярном виде туристического отдыха — глэмпинге.