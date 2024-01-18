МВД: в Петербурге задержали студента, крушившего банкоматы топором

В Приморском районе Петербурга задержали студента, крушившего банкоматы топором.

Об этом заявили в ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Как сообщает ведомство в Telegram, в полицию поступило заявление о том, что в отделении банка в доме 14 по улице Долгоозёрной неизвестный с топором разбивает банкоматы.

После этого стало известно, что у дома 17 корпус 2 по Ситцевой улице неизвестный крушит стёкла автомобилей топором.

«Задержан предполагаемый злоумышленник — 21-летний студент четвёртого курса вуза», — сказано в заявлении.

17 января издание Khaosod сообщило, что россиянин проник в здание администрации Пхукета и разбил топором стеклянную дверь в офис губернатора региона.