МВД: в Петербурге задержали студента, крушившего банкоматы топором
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Об этом заявили в ГУ МВД по городу и Ленобласти.
Как сообщает ведомство в Telegram, в полицию поступило заявление о том, что в отделении банка в доме 14 по улице Долгоозёрной неизвестный с топором разбивает банкоматы.
После этого стало известно, что у дома 17 корпус 2 по Ситцевой улице неизвестный крушит стёкла автомобилей топором.
«Задержан предполагаемый злоумышленник — 21-летний студент четвёртого курса вуза», — сказано в заявлении.
17 января издание Khaosod сообщило, что россиянин проник в здание администрации Пхукета и разбил топором стеклянную дверь в офис губернатора региона.