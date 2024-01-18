В Подмосковье разработали новую меру поддержки для предпринимателей

Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник рассказала о новой мере поддержки предпринимателей региона.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на ведомство.

«Теперь с помощью регпортала областные бренды могут попасть в Реестр «100% Подмосковье». Понадобится только доступ в интернет и подтверждённая учётная запись ЕСИА», — сказала Куртяник.

Она также отметила, что с помощью реестра можно получить лицензии и разрешения на осуществление предпринимательской деятельности, обратиться к органам контроля, подать заявления на субсидии.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае подвели итоги работы центра «Мой бизнес» в 2023 году, проведённой в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».