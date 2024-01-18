В Ставропольском крае благоустроили десять пространств по госпрограмме
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Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на управление пресс-службой и информполитики губернатора и правительства.
«Это парк в селе Донском Труновского округа, улицы в селе Кочубеевском, сквер «Журавли» и площадь Героев в Грачёвке и другие. Реализация ещё одного проекта запланирована на текущий год», — сказал Рябикин.
Также в 2024 году будет достроен пешеходный переход через балку Чограй в Арзгирском округе.
Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе благоустроили более 1400 территорий за пять лет в рамках реализации федерального проекта по формированию комфортной городской среды.