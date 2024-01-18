В Москве составили портрет столичного волонтёра

В Москве составили портрет типичного волонтёра города. В опросах ресурсного центра «Мосволонтёр» приняли участие более 6 тыс. человек и 300 организаций.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Выяснилось, что среднестатистический волонтёр в столице — это работающая девушка 25 лет с высшим образованием. В 2022 году средний возраст составлял 26 лет, в 2021 году — 29.

Волонтёрами чаще становятся женщины — 72,5% против 27,5% мужчин.

У большинства столичных волонтёров высшее образование (51,2%). Ещё 27% учатся, 10% имеют среднее специальное образование.

Ранее сообщалось, что число посетителей волонтёрских центров «Доброе место» в Москве выросло в 2,5 раза.