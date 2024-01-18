КТРВ увеличила мощность одной из своих авиаракет в два раза

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) увеличила дальность авиаракеты до 310 км, её боевая часть возросла с 450 до 800 кг, а стоимость снизилась.

РИА Новости

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«Генеральный директор корпорации АО «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов доложил, что уже испытано новое изделие с дальностью 310 км», — заявили в Минобороны России. Обносов сообщил, что на заводе «удешевили ракету и в два раза увеличили мощность изделия». Министр обороны России Сергей Шойгу поручил корпорации нарастить выпуск высокоточных авиаракет с увеличенной до 310 км дальностью поражения.