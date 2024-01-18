Росавиация: ограничения для Шереметьева сняты, аэропорты Москвы работают штатно

Росавиация сообщила, что временно введённые ограничения в московском аэропорту Шереметьево сняты.

Сообщение приводит РИА Новости.

По данным ведомства, все аэропорты Москвы в настоящее время работают штатно.

Ранее сообщалось, что аэропорт Внуково приостановил прилёты и вылеты самолётов. Позже работа воздушной гавани возобновилась.