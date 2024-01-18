Росавиация: ограничения для Шереметьева сняты, аэропорты Москвы работают штатно
Росавиация сообщила, что временно введённые ограничения в московском аэропорту Шереметьево сняты.
- РИА Новости
Сообщение приводит РИА Новости.
По данным ведомства, все аэропорты Москвы в настоящее время работают штатно.
Ранее сообщалось, что аэропорт Внуково приостановил прилёты и вылеты самолётов. Позже работа воздушной гавани возобновилась.
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