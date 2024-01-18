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СК расследует дело об опасном катании ребёнка на снегокате в Свердловской области

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Следователи проведут проверку после инцидента с катанием ребёнка на снегокате, привязанном к внедорожнику, в посёлке Бобровский Свердловской области. Такое поручение дал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
СК расследует дело об опасном катании ребёнка на снегокате в Свердловской области
  • РИА Новости

Запись с видеорегистратора, где запечатлено экстремальное катание, накануне появилась в сети.

«Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову организовать процессуальную проверку», — цитирует URA.RU сообщение пресс-службы СКР в её официальном Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что 59-летний житель этого посёлка, бывший за рулём автомобиля, добровольно явился в полицию для дачи объяснений.

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