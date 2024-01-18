СК расследует дело об опасном катании ребёнка на снегокате в Свердловской области
- РИА Новости
Запись с видеорегистратора, где запечатлено экстремальное катание, накануне появилась в сети.
«Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову организовать процессуальную проверку», — цитирует URA.RU сообщение пресс-службы СКР в её официальном Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что 59-летний житель этого посёлка, бывший за рулём автомобиля, добровольно явился в полицию для дачи объяснений.