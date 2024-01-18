СК расследует дело об опасном катании ребёнка на снегокате в Свердловской области

Следователи проведут проверку после инцидента с катанием ребёнка на снегокате, привязанном к внедорожнику, в посёлке Бобровский Свердловской области. Такое поручение дал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

РИА Новости

Запись с видеорегистратора, где запечатлено экстремальное катание, накануне появилась в сети. «Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову организовать процессуальную проверку», — цитирует URA.RU сообщение пресс-службы СКР в её официальном Telegram-канале. Ранее сообщалось, что 59-летний житель этого посёлка, бывший за рулём автомобиля, добровольно явился в полицию для дачи объяснений.