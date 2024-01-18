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Орешкин: на конкурс для российских компаний «Знай наших!» подано 8000 заявок

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Помощник президента России Максим Орешкин в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, что на конкурс «Знай наших!» подано 8 тыс. заявок, тогда как годом ранее заявки поступили от 5 тыс. российских компаний.

Конкурс «Знай наших!» создан для поддержки региональных компаний и улучшения показателей российской экономики, пишет сайт kp.ru.

По словам Орешкина, с уходом западных брендов с российского рынка для отечественных компаний появилось больше ниш и возможностей.

«И задача — вот как раз средний блок брендов поддержать на федеральном уровне. Средний блок является приоритетом для поддержки в рамках конкурса», — отметил помощник президента.

Приём заявок продлится до 31 января.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области состоится III Всероссийская премия «Молодой промышленник года».

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