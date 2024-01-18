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В Москве обновили более 34 млн квадратных метров фасадов домов за пять лет

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В Москве отремонтировали более 34 млн кв. м фасадов жилых домов во всех округах столицы за последние пять лет. Работы проводились в рамках программы капремонта жилого фонда.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу городского Фонда капитального ремонта (ФКР).

Были обновлены как исторические здания, так и обычные типовые дома. Общая площадь восстановленных фасадов равна 212 Луврам.

Перед началом работ специалисты ФКР тщательно разрабатывают проекты проведения ремонта для каждого дома, подбираются наиболее подходящие отечественные материалы и технологии.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Москве в рамках программы по капремонту жилого фонда отремонтировали три здания работы архитектора Евгения Стамо.

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