В Ярославской области возбудили дело после избиения трёх людей у ресторана

Уголовное дело возбудили в Ярославской области после драки у ресторана быстрого питания.

Об этом сообщила прокуратура региона.

«Рыбинская городская прокуратура по поручению прокуратуры Ярославской области поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате три посетителя ресторана получили повреждения.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту избиения школьника в Нижнем Тагиле.