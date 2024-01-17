В Ярославской области возбудили дело после избиения трёх людей у ресторана
- РИА Новости
Об этом сообщила прокуратура региона.
«Рыбинская городская прокуратура по поручению прокуратуры Ярославской области поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате три посетителя ресторана получили повреждения.
Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту избиения школьника в Нижнем Тагиле.