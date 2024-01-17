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В Ярославской области возбудили дело после избиения трёх людей у ресторана

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Уголовное дело возбудили в Ярославской области после драки у ресторана быстрого питания.
В Ярославской области возбудили дело после избиения трёх людей у ресторана
  • РИА Новости

Об этом сообщила прокуратура региона.

«Рыбинская городская прокуратура по поручению прокуратуры Ярославской области поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате три посетителя ресторана получили повреждения.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту избиения школьника в Нижнем Тагиле.

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