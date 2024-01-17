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Россиянина приговорили к заключению за изготовление поддельных купюр на 25 млн

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Жителя Белгорода приговорили к 3,5 года заключения за изготовление поддельных купюр на сумму более 25 млн рублей.
Россиянина приговорили к заключению за изготовление поддельных купюр на 25 млн
  • Gettyimages.ru
  • © Ivan Reshetnikov

Следствие установило, что в феврале 2023 года мужчина изучил технологию изготовления денежных купюр и купил необходимое оборудование. Впоследствии он вместе с подельниками разработал план по изготовлению и сбыту подделок.

«Обвиняемым изготовлены денежные купюры на сумму более 25 млн рублей, которые вводились им в легальный оборот», — говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Кроме того, правоохранители узнали, что мужчина похитил в п. Новосадовый имущество на сумму более 219 тыс. рублей в 2022 году.

Суд приговорил преступника к тюремному заключению на срок 3 года 6 месяцев в исправительной колонии особого режима.

Ранее управляющий партнёр компании «Илюмжинов, Русяев и партнёры» юрист Илья Русяев назвал признаки, по которым можно распознать подставной эвакуатор. По его словам, мошенники используют различные уловки для выманивания денег у водителей.

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