В Курганской области подготовят 35 мест для крещенских купаний

В Курганской области оборудуют 35 мест для крещенских купаний, заявили в пресс-службе регионального правительства.

Об этом сообщает URA.RU.

«В этом году для жителей Курганской области планируется организация крещенских купаний в 35 местах на территории 21 муниципального образования. В Кургане площадкой для проведения крещенских омовений станет территория Голубых озёр, а в Шадринске — на реке Исеть ближе к кафедральному храму», — отмечается в сообщении.

На площадках будут открыты пункты обогрева и палатки. Также запланированы дежурства медиков, спасателей и полиции.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе к празднику Крещения планируют организовать 44 купели в 29 муниципалитетах региона.