Жители Москвы получили 500 тысяч персональных видеообращений от врачей

Жители Москвы получили 500 тыс. персонифицированных видеообращений от главного специалиста по первичной помощи, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Об этом сообщает НСН.

«Доктор медицинских наук Андрей Тяжельников лично сформировал для каждого пациента видеообращение по его конкретному заболеванию, рекомендациям, оценил возможные риски и спрогнозировал, на сколько лет постоянный мониторинг своего состояния может увеличить его продолжительность жизни», — сказала Ракова.

Около десяти тысяч человек уже обратились к врачам по своему хроническому заболеванию.

Как отметила Ракова, столичные специалисты разработали принципиально новый подход к диспансерному наблюдению благодаря индивидуальной программе для каждого пациента.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в больницы Подмосковья поступило 234 аппарата для реабилитации с начала года.