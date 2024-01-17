Психолог Шакирова рассказала, как стать авторитетом для ребёнка

Детский психолог Анастасия Шакирова рассказала родителям, как стать авторитетом для ребёнка.

«Понятие родительского авторитета — доверительные отношения, которые выстроены именно на уважении. Авторитет родителя воспринимается ребёнком именно как уважение и доверие к родителю и желание прислушиваться к его мнению», — цитирует эксперта izhlife.ru.

По её словам, важно уважать ребёнка и видеть в нём личность.

Как отметила Шакирова, не менее важно показать, что родители тоже доверяют ребёнку. Кроме того, критика должна быть конструктивной.

«Проанализируйте те фразы и слова, которые вы чаще всего используете в обращении к ребёнку. Поймите, чего в этих словах больше — поучения, чтения нотаций, критики, недовольства либо же больше созидательного общения, когда вы хвалите, советуетесь, спрашиваете его мнение, интересуетесь его жизнью», — посоветовала психолог.

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