RT в Telegram
Подпишись

Два города ЯНАО попали в топ-100 всероссийской премии «Служение»

Короткая ссылка
Города Муравленко и Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа попали в топ-100 всероссийской премии «Служение».
Два города ЯНАО попали в топ-100 всероссийской премии «Служение»
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Об этом сообщает «Ямал 1».

«Город Муравленко стал лауреатом всероссийской премии «Служение». Мы преодолели конкуренцию среди 19,5 тыс. проектов и вошли в топ-100 лучших. По мнению экспертов, наша практика «Открытый диалог» этого достойна», — заявила глава города Елена Молдован.

Со своей стороны, глава Лабытнанги Марина Трескова отметила, что для неё было честью представить систему взаимодействия региональной власти с муниципальными образованиями региона и жителями.

Призы завоевали и два муниципальных проекта из Свердловской области, передаёт tagilcity.ru.

Лидером в категории «Практики муниципалитета — решения для страны» стало краснотурьинское нововведение «школа — техникум — ВУЗ — работодатель», а бронзу в категории «Мой край — моя гордость» завоевал проект из Волчанки.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин наградил главу сельского поселения администрации Мещегаровского сельсовета в Башкортостане Ильнару Сафину премией «Служение», она вручалась в номинации «Судьба человека — гордость Отечества».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить