Два города ЯНАО попали в топ-100 всероссийской премии «Служение»

Города Муравленко и Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа попали в топ-100 всероссийской премии «Служение».

Об этом сообщает «Ямал 1».

«Город Муравленко стал лауреатом всероссийской премии «Служение». Мы преодолели конкуренцию среди 19,5 тыс. проектов и вошли в топ-100 лучших. По мнению экспертов, наша практика «Открытый диалог» этого достойна», — заявила глава города Елена Молдован.

Со своей стороны, глава Лабытнанги Марина Трескова отметила, что для неё было честью представить систему взаимодействия региональной власти с муниципальными образованиями региона и жителями.

Призы завоевали и два муниципальных проекта из Свердловской области, передаёт tagilcity.ru.

Лидером в категории «Практики муниципалитета — решения для страны» стало краснотурьинское нововведение «школа — техникум — ВУЗ — работодатель», а бронзу в категории «Мой край — моя гордость» завоевал проект из Волчанки.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин наградил главу сельского поселения администрации Мещегаровского сельсовета в Башкортостане Ильнару Сафину премией «Служение», она вручалась в номинации «Судьба человека — гордость Отечества».