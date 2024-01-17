Два города ЯНАО попали в топ-100 всероссийской премии «Служение»
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Об этом сообщает «Ямал 1».
«Город Муравленко стал лауреатом всероссийской премии «Служение». Мы преодолели конкуренцию среди 19,5 тыс. проектов и вошли в топ-100 лучших. По мнению экспертов, наша практика «Открытый диалог» этого достойна», — заявила глава города Елена Молдован.
Со своей стороны, глава Лабытнанги Марина Трескова отметила, что для неё было честью представить систему взаимодействия региональной власти с муниципальными образованиями региона и жителями.
Призы завоевали и два муниципальных проекта из Свердловской области, передаёт tagilcity.ru.
Лидером в категории «Практики муниципалитета — решения для страны» стало краснотурьинское нововведение «школа — техникум — ВУЗ — работодатель», а бронзу в категории «Мой край — моя гордость» завоевал проект из Волчанки.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин наградил главу сельского поселения администрации Мещегаровского сельсовета в Башкортостане Ильнару Сафину премией «Служение», она вручалась в номинации «Судьба человека — гордость Отечества».