В Челябинской области завели дело по факту падения сосульки на школьника

В Снежинске Челябинской области завели уголовное дело по факту падения сосульки на 11-летнего школьника.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное СУ СК России.

Статья — выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«В ходе следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана уголовно-правовая оценка действиям или бездействию ответственных за своевременную очистку кровли здания и прилегающей к нему территории», — отметили в ведомстве.

Мальчик госпитализирован, угрозы здоровью нет.

Ранее сообщалось, что челябинская прокуратура начала проверку по факту падения на ребёнка сосульки с крыши нежилого здания в Снежинске.