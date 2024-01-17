В Челябинской области завели дело по факту падения сосульки на школьника
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное СУ СК России.
Статья — выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
«В ходе следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана уголовно-правовая оценка действиям или бездействию ответственных за своевременную очистку кровли здания и прилегающей к нему территории», — отметили в ведомстве.
Мальчик госпитализирован, угрозы здоровью нет.
Ранее сообщалось, что челябинская прокуратура начала проверку по факту падения на ребёнка сосульки с крыши нежилого здания в Снежинске.