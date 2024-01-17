В Орле начал работу новый мусоросортировочный завод

Новый современный комплекс обработки отходов полного цикла заработал в Орле.

Об этом сообщает ОТР.

Отмечается, что на мусоросортировочном заводе разделены площадки для приёма твёрдого коммунального и крупногабаритного мусора, что обеспечивает более быструю работу специальной техники.

На сортировочных лентах происходит отбор полезных фракций — стекло, пластик и металл.

Неперерабатываемые отходы захораниваются на входящем в комплекс полигоне, оборудованном системой вывода вредного фильтрата.

Ранее генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев заявил о начале работы в Тульской области комплекса переработки отходов.