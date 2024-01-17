Путин рассказал о планах провести предметную встречу со своими доверенными лицами
- РИА Новости
- © Сергей Савостьянов
Путин сегодня посетил Гостиный Двор в Москве, где пообщался с членами своего избирательного штаба.
«У нас ещё предстоит встреча с доверенными лицами», — отметил Путин.
По его словам, это должна быть встреча с предметным обсуждением вопросов, волнующих общество.
Сопредседатель избирательного штаба Путина, главврач московской больницы №52 Марьяна Лысенко попросила президента провести такую встречу в конце января, если позволит график.
Также cопредседатель избирательного штаба, народный артист России Владимир Машков заявил, что штаб готов на следующей неделе представить в ЦИК подписи в поддержку Путина.
17 января стало известно, что более 2,5 млн подписей собрано в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты России Владимира Путина.