Кандидат на пост главы государства на выборах 2024 года, действующий российский президент Владимир Путин рассказал о планах провести предметную встречу со своими доверенными лицами.

Путин сегодня посетил Гостиный Двор в Москве, где пообщался с членами своего избирательного штаба.

«У нас ещё предстоит встреча с доверенными лицами», — отметил Путин.

По его словам, это должна быть встреча с предметным обсуждением вопросов, волнующих общество.

Сопредседатель избирательного штаба Путина, главврач московской больницы №52 Марьяна Лысенко попросила президента провести такую встречу в конце января, если позволит график.

Также cопредседатель избирательного штаба, народный артист России Владимир Машков заявил, что штаб готов на следующей неделе представить в ЦИК подписи в поддержку Путина.

17 января стало известно, что более 2,5 млн подписей собрано в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты России Владимира Путина.