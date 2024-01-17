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В колледжах Ставропольского края появилось 500 дополнительных бюджетных мест

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Глава Министерства образования Ставропольского края Мария Смагина заявила о создании 500 дополнительных бюджетных мест в колледжах региона.
В колледжах Ставропольского края появилось 500 дополнительных бюджетных мест
  • Gettyimages.ru
  • © Willie B. Thomas

Об этом сообщает ИА «Победа26».

«Были учтены потребности нашего экономического рынка, а также востребованность новых профессий и специальностей. По поручению губернатора министерством пересмотрены контрольные цифры приёма, их увеличили на 500 дополнительных бюджетных мест», — сказала Смагина на заседании краевого правительства.

Как отметила министр, дополнительные места распределили между наиболее актуальными в Ставропольском крае специальностями: сварочное производство, химическая отрасль, строительство, ветеринария и агрономия.

В настоящее время в организациях среднего профессионального образования региона обучаются 72,5 тыс. студентов.

Ранее сообщалось, что финансирование сферы образования в Удмуртии увеличили на 4,5 млрд рублей.

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