В колледжах Ставропольского края появилось 500 дополнительных бюджетных мест

Глава Министерства образования Ставропольского края Мария Смагина заявила о создании 500 дополнительных бюджетных мест в колледжах региона.

Об этом сообщает ИА «Победа26».

«Были учтены потребности нашего экономического рынка, а также востребованность новых профессий и специальностей. По поручению губернатора министерством пересмотрены контрольные цифры приёма, их увеличили на 500 дополнительных бюджетных мест», — сказала Смагина на заседании краевого правительства.

Как отметила министр, дополнительные места распределили между наиболее актуальными в Ставропольском крае специальностями: сварочное производство, химическая отрасль, строительство, ветеринария и агрономия.

В настоящее время в организациях среднего профессионального образования региона обучаются 72,5 тыс. студентов.

Ранее сообщалось, что финансирование сферы образования в Удмуртии увеличили на 4,5 млрд рублей.