Путин поблагодарил сотрудников своего избирательного штаба за работу

Кандидат на пост главы государства на выборах 2024 года, действующий российский президент Владимир Путин поблагодарил руководство и сотрудников своего избирательного штаба за работу.

Путин сегодня посетил Гостиный Двор в Москве, где пообщался с членами штаба.

Кандидату рассказали, что в работе избирательного штаба участвуют много молодых людей.

«Хочу вас поблагодарить и всех, кто принимает участие в работе штаба, волонтёров, конечно», — заявил он.

Особые слова благодарности Путин выразил волонтёрам, работающим в новых регионах России, поскольку их труд требует не просто личного времени, но и мужества.

Также cопредседатель избирательного штаба, народный артист России Владимир Машков заявил, что штаб готов на следующей неделе представить в ЦИК подписи в поддержку Путина.