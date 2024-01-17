Российский президент Владимир Путин призвал правительство заняться решением вопросов, которые волнуют граждан, по существу, а не для внутриполитического календаря.

Об этом Путин сказал в ходе совещания с правительством.

Он отметил, что про внутриполитические планы нельзя забывать, «это всё понятно».

«Но всё-таки давайте мы используем и вот этот период (до президентских выборов в марте. — RT) для того, чтобы вот эту обратную связь с людьми использовать даже не для решения вопросов вот этого внутриполитического календаря, а для решения вопросов по существу», — сказал глава государства.

Президент уточнил, что речь идёт о тех вопросах, которые волнуют людей. По его словам, необходимо исходить из целесообразности, здравого смысла, экономической и социальной обоснованности.

Также Путин заявил об активной работе над программой стратегического развития страны.