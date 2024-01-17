Рентгенолог Романов назвал противопоказания к КТ

Кандидат медицинских наук врач-радиотерапевт, заместитель генерального директора по научной работе онкологической клиники Денис Романов рассказал о противопоказаниях к компьютерной томографии (КТ).

Нанести себе ощутимый ущерб в плане лучевой нагрузки от компьютерной томографии трудно, так как одна процедура несёт в себе примерно лишь 0,7—7% от максимально допустимой дозы за год, заявил эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Но в то же время, отметил специалист, недопустимо проводить КТ при беременности до 12 недель, чтобы не нанести вред плоду.

Также процедура противопоказана при психических заболеваниях, патологических состояниях: алкогольное и наркотическое опьянение, метастатическое поражение головного мозга, травма, болевой синдром.

Кроме того, проведение КТ с использованием контрастного раствора не назначается людям с повышенной чувствительностью к препаратам йода, с тяжёлыми заболеваниями печени и почек, с рядом заболеваний щитовидной железы, с сахарным диабетом в декомпенсированной форме, с активной формой туберкулёза.

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