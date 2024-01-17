Уголовное дело возбудили после пожара на заводе в Шахтах Ростовской области

Уголовное дело о нарушении требований охраны труда возбудили после пожара на заводе в Шахтах Ростовской области.

Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

«Следственным отделом по городу Шахты СУ СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК России (нарушение требований охраны труда)», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

В результате взрыва и последующего пожара, по последним данным, пострадали девять человек.

Момент взрыва в производственном цехе на заводе в городе Шахты в Ростовской области попал на видео.