Уголовное дело возбудили после пожара на заводе в Шахтах Ростовской области
- РИА Новости
Об этом сообщили в СУ СК России по региону.
«Следственным отделом по городу Шахты СУ СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК России (нарушение требований охраны труда)», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.
В результате взрыва и последующего пожара, по последним данным, пострадали девять человек.
Момент взрыва в производственном цехе на заводе в городе Шахты в Ростовской области попал на видео.