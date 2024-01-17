Среди избитых подростками в Белгороде оказался иностранный студент
- РИА Новости
Об этом пишет Telegram-канал «МВД МЕДИА».
«Пострадавший от незаконных действий — студент-иностранец — допрошен в качестве потерпевшего», — указала Волк.
Ранее в МВД сообщили о задержании в Белгороде подозреваемого в нападениях на прохожих.
16 января в Белгороде было возбуждено уголовное дело после нападения ряда молодых людей на прохожих.
Прокуратура проверит, законно ли получил российское гражданство один из подростков.