RT в Telegram
Подпишись

Среди избитых подростками в Белгороде оказался иностранный студент

Короткая ссылка
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что среди избитых подростками в Белгороде людей оказался иностранный студент.
Среди избитых подростками в Белгороде оказался иностранный студент
  • РИА Новости

Об этом пишет Telegram-канал «МВД МЕДИА».

«Пострадавший от незаконных действий — студент-иностранец — допрошен в качестве потерпевшего», — указала Волк.

Ранее в МВД сообщили о задержании в Белгороде подозреваемого в нападениях на прохожих.

16 января в Белгороде было возбуждено уголовное дело после нападения ряда молодых людей на прохожих.

Прокуратура проверит, законно ли получил российское гражданство один из подростков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить