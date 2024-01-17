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Снежный храм утонул на озере Тургояк в Челябинской области

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Построенный из снега храм, располагавшийся над крещенской купелью на озере Тургояк в Челябинской области, ушёл под воду.
Снежный храм утонул на озере Тургояк в Челябинской области
  • Gettyimages.ru
  • © Светлана Зайцева

Об этом информирует пресс-служба Челябинской епархии.

Отмечается, что в Миассе днём 17 января ожидался приезд митрополита Челябинского и Миасского Алексия с целью малого освящения воды в купели снежного храма на озере Тургояк.

«Однако ночью снежное сооружение ушло под лёд», — заявили в епархии.

Пострадавших нет. По предварительным данным, сооружение утонуло из-за «технических нарушений».

Ранее сообщалось, что грузовой автомобиль провалился под лёд в Бирске в Башкортостане.

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