Снежный храм утонул на озере Тургояк в Челябинской области
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Об этом информирует пресс-служба Челябинской епархии.
Отмечается, что в Миассе днём 17 января ожидался приезд митрополита Челябинского и Миасского Алексия с целью малого освящения воды в купели снежного храма на озере Тургояк.
«Однако ночью снежное сооружение ушло под лёд», — заявили в епархии.
Пострадавших нет. По предварительным данным, сооружение утонуло из-за «технических нарушений».
Ранее сообщалось, что грузовой автомобиль провалился под лёд в Бирске в Башкортостане.