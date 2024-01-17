Число посетителей волонтёрских центров «Доброе место» в Москве выросло в 2,5 раза

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что столичные волонтёрские центры «Доброе место» в 2023 году посетили 15 тыс. человек, что в 2,5 раза больше по сравнению с 2022 годом.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«В центрах «Доброе место» прошло уже 750 мероприятий. Это тренинги и мастер-классы, лекции, турниры, тематические акции. Ещё тут можно узнать, чем занимаются московские волонтёры, как присоединиться к их команде. Такие площадки постепенно появляются в разных округах столицы и привлекают всё больше горожан», — сказала Сергунина.

В центрах жители столицы могут выбрать из более чем десяти направлений волонтёрства. Также в «Добрых местах» проводятся встречи представителей школ, колледжей, вузов и некоммерческих организаций для обмена опытом и практиками развития своих добровольческих объединений.

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