RT в Telegram
Подпишись

Число посетителей волонтёрских центров «Доброе место» в Москве выросло в 2,5 раза

Короткая ссылка
Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что столичные волонтёрские центры «Доброе место» в 2023 году посетили 15 тыс. человек, что в 2,5 раза больше по сравнению с 2022 годом.
Число посетителей волонтёрских центров «Доброе место» в Москве выросло в 2,5 раза

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«В центрах «Доброе место» прошло уже 750 мероприятий. Это тренинги и мастер-классы, лекции, турниры, тематические акции. Ещё тут можно узнать, чем занимаются московские волонтёры, как присоединиться к их команде. Такие площадки постепенно появляются в разных округах столицы и привлекают всё больше горожан», — сказала Сергунина.

В центрах жители столицы могут выбрать из более чем десяти направлений волонтёрства. Также в «Добрых местах» проводятся встречи представителей школ, колледжей, вузов и некоммерческих организаций для обмена опытом и практиками развития своих добровольческих объединений.

Ранее в правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа рассказали о предстоящих экспедициях межрегиональной экологической организации «Зелёная Арктика».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить