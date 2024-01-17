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Суд арестовал саратовского экс-министра по делу о злоупотреблении полномочиями

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Кировский районный суд принял решение отправить под стражу бывшего министра строительства и ЖКХ Саратовской области по делу о злоупотреблении полномочиями.
Суд арестовал саратовского экс-министра по делу о злоупотреблении полномочиями
  • Gettyimages.ru
  • © Liudmila Chernetska

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

«С учётом позиции представителя прокуратуры суд ходатайства удовлетворил, избрав обвиняемым указанные меры пресечения», — говорится в заявлении.

По имеющимся данным, в период с 2021 года по 2022 год экс-министр из личной заинтересованности дал директору государственного казённого предприятия региона «Управление капитального строительства» указания о заключении 20 госконтрактов вне конкурсных процедур, что привело к ограничению конкуренции и неэффективному расходованию бюджетных денежных средств.

Из-за данных действий государственному бюджету был нанесён ущерб в размере около 80 млн рублей.

Ранее Октябрьский районный суд Самары продлил заключение под стражей бывшему вице-губернатору — главе правительства Самарской области Виктору Кудряшову.

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