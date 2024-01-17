Участники «Города знаний» присоединились к акции «Ёлочный круговорот»

К московской акции «Ёлочный круговорот» присоединились 10 тыс. участников «Города знаний».

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что активисты выполнили онлайн-задания об основных правилах утилизации хвойных деревьев, а также проверили состояние пунктов приёма новогодних ёлок.

За свои действия они заработали более 2 млн городских баллов, которые можно обменять на подарки.

Экологическая акция «Ёлочный круговорот» проводится в Москве с 2016 года.

Ранее эксперт ОНФ, член научного совета РЭО, член совета МГО Российского экологического движения Илья Рыбальченко посоветовал сдавать живые ели на экологичную утилизацию после праздников.