Участники «Города знаний» присоединились к акции «Ёлочный круговорот»
Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Отмечается, что активисты выполнили онлайн-задания об основных правилах утилизации хвойных деревьев, а также проверили состояние пунктов приёма новогодних ёлок.
За свои действия они заработали более 2 млн городских баллов, которые можно обменять на подарки.
Экологическая акция «Ёлочный круговорот» проводится в Москве с 2016 года.
Ранее эксперт ОНФ, член научного совета РЭО, член совета МГО Российского экологического движения Илья Рыбальченко посоветовал сдавать живые ели на экологичную утилизацию после праздников.